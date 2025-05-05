Germencik Belediyesi'nden Engelli Bireye Hasta Yatağı Yardımı - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediyesi'nden Engelli Bireye Hasta Yatağı Yardımı

Germencik Belediyesi\'nden Engelli Bireye Hasta Yatağı Yardımı

Germencik Belediyesi, yüzde 88 engelli raporuna sahip Süleyman Işlakça'ya hasta yatağı teslim etti. Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

05.05.2025 11:13  Güncelleme: 11:15
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Germencik Belediyesi tarafından temin edilen hasta yatağı yüzde 88 engelli raporuna sahip olan hastaya teslim edildi.

Germencik Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Germencik Belediyesi tarafından temin edilen hasta yatağı yüzde 88 engelli raporuna sahip olan Süleyman Işlakça'ya teslim edildi. Hasta yatağını teslim eden belediye ekipleri, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin selamlarını da iletti.

Belediyeden yapılan sosyal medya paylaşımında, "Yüzde 88 engel raporuna sahip ilçe sakinlerimizden Süleyman Işlakça'ya hasta yatağını teslim ettik. Belediye Başkanımız Burak Zencirci'nin selamlarını ilettik. Sağlık ve huzurla kullanmasını diliyor, misafirperverliği için ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi'nden Engelli Bireye Hasta Yatağı Yardımı - Son Dakika

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