Germencik Belediyesi’nden güzellik merkezlerine ortak denetim

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sağlık ekipleri ile koordineli olarak ilçede faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Sağlık ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, ilçedeki güzellik merkezleri tek tek kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, ruhsat durumu, kullanılan cihaz ve ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu ile çalışan personelin belge ve yeterlilikleri titizlikle incelendi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli hizmet almasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ifade etti. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmesi amacıyla ilçe genelindeki işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.