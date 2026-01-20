Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Germencik Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

20.01.2026 13:34  Güncelleme: 13:36
Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi verilerek, acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgi ve farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Germencik Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, belediye personeline yönelik kapsamlı bir ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekilen eğitimde, belediye personelinin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlandı. Eğitim kapsamında temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ile doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci toplum sağlığı ve güvenliğinin belediyenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Zencirci, personelin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, eğitim programına katkı sunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

