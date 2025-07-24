Germencik Belediyesi\'nden Sıcak Havalara Özel Mesai Düzeni

Aydın'ın Germencik ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle, belediye sahada görev yapan personelin sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde düzenlemeye giderek, 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak uygulamada mesainin sabahın serin saatlerinde yapılacağını duyuruldu.

Germencik Belediyesi, yaz mevsiminin en sıcak günlerinin yaşandığı şu günlerde personel sağlığını gözeten bir karar vererek, belirli birimlerde çalışan personellerin mesai saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından yapılan açıklamada, "Her şeyden önce hizmet, hizmetten önce insan sağlığı" vurgusu yapılarak, sıcak havalarda sahada çalışan personelin sağlık riski yaşamaması için düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'ne bağlı saha personellerini kapsayan düzenleme kapsamında çalışma saatleri 24-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında 06.00-12.00 olarak belirlendi. Başkan Zencirci açıklamasında, "Aşırı sıcaklar sebebiyle sahada görevli çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak için belirli bir süre için çalışma saatlerini günün daha serin vakitlerine göre ayarladık. Belirtilen tarihler arasında personellerimiz günlük 6 saat çalışacaktır. İyi çalışmalar dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN