Germencik Belediyesi Personeline Temel Yangın Eğitimi

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Germencik Belediyesi personellerine Aydın İtfaiyesi tarafından temel yangın eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Germencik Belediyesi'ne giden itfaiye ekipleri, belediye personellerine temel yangın eğitimi verdi. Gerçekleştirilen 1 saatlik teorik eğitimde, personeller, yangın sınıfları ve müdahaleleri hakkında detaylı bilgi aldı. Teorik eğitimin ardında sahaya çıkan belediye personelleri yangın tüpünün kullanımı ve yangına doğru müdahale etme konusunda uygulamalı eğitim aldı. Tamamlanan eğitimlerin ardından kısa bir paylaşım yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci; "Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince personellerimize yönelik yangın söndürme eğitimi gerçekleştirdik" dedi. - AYDIN