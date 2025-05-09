Germencik Belediyesi Tasarruf Politikaları ile Kendi Kendine Yeten Modeli Uyguluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Germencik Belediyesi Tasarruf Politikaları ile Kendi Kendine Yeten Modeli Uyguluyor

Germencik Belediyesi Tasarruf Politikaları ile Kendi Kendine Yeten Modeli Uyguluyor

Germencik Belediyesi, Başkan Burak Zencirci'nin liderliğinde kendi özkaynaklarıyla çit imalatı yapmaya başladı. Bu adımla hem tasarruf sağlamak hem de mali düzeni korumak hedefleniyor. Zencirci, borçları azaltarak hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağladıklarını vurguladı.

09.05.2025 15:21  Güncelleme: 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi mutlak tasarruf politikası ve kendi kendine yeten belediye modeliyle sürdürdüğü hizmet ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye Başkanı Burak Zencirci park ve bahçelerde kullanılan çit imalatının da artık belediye özkaynaklarıyla üretildiğini ifade ederek tasarruf sağlamak ve mali düzeni korumak için küçük büyük demeden çalışmalara hız verildiğini ifade etti.

Başkan Zencirci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Göreve geldiğimiz günden bugüne belediyemizin borçlarını önemli ölçüde azalttık, kurduğumuz sürdürülebilir mali düzenle personel maaşlarının zamanımda ve eksiksiz ödenmesi, asli hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi, esnaflara olan ödemelerin aksamadan devam etmesini sağladık. İçtiğimiz bir bardak çayı bile hesap etmek zorundayız. Belediyelerimiz şu an halkımızın en büyük dayanağı, moral kaynağı ve motivasyonu durumundalar. O sebeple halkımızın bu hassasiyetinin farkındayız ve bu güvenlerini sürdürmek için yoğun bir çalışma takvimiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çit üretimine başladık. 1 kuruş dahi olsa bu konuda en azından kendi işimizi kendimiz çözmeye başladık. İmkan dahilinde olabildiğince tüm hizmet ve faaliyetlerimizi bu kendi kendine yeten modele dönüştürmeyi dolayısıyla halkımızın bize emanet ettiği belediyeyi ve bütçeyi koruyacağız" - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burak Zencirci, Germencik, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi Tasarruf Politikaları ile Kendi Kendine Yeten Modeli Uyguluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

21:59
Olaylı maçta Kanarya’dan kritik galibiyet Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4 golle devirdi
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 22:33:44. #7.13#
SON DAKİKA: Germencik Belediyesi Tasarruf Politikaları ile Kendi Kendine Yeten Modeli Uyguluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.