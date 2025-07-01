Germencik Belediyesi Yeni Çöp Konteynerlerini Dağıtmaya Başladı

Germencik Belediyesi temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından gönderilen 100 adet çöp konteynerini teslim alarak dağıtımına başladı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ilçemize tahsis edilen 100 çöp konteynerini daha teslim alarak dağıtımına başladık. İlçemiz genelinde tüm çöp konteynerlerimizi yeniliyor, sağlık ve mutluluğunuz için çalışıyoruz. TBB Encümen Üyesi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve tüm birlik üyelerimize şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN