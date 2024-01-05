Germencik Belediyesi Yol ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Germencik Belediyesi ekipleri, bir yandan ilçe genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerine devam ediyor.

Ekipler kentin merkez ve kırsal mahallelerinde yüksek ağırlıkta araç geçişi ve zamana bağlı yıpranmalar nedeniyle zarar gören yolların güvenliğini ve konforunu arttırıyor. Şehir içindeki güzergahlarda da eş zamanlı olarak çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Park Mahallesi Nergiz Sokak, Nasuh Akar Sokak, Seyran Sokak, Camikebir Mahallesi Sevim Sokak ve Ortaklar Mahallesi Yedieylül Caddesi gibi önemli ve işlek güzergahlarda çalışma gerçekleştirerek konforlu bir ulaşım hizmeti sundu.

TEMİZLİK VE BAKIM İŞLEMLERİ DE SÜRÜYOR

Tüm okul bahçelerinde yoğun temizlik çalışması yapan ekipler, mezarlıklar ve sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda da rutin temizlik işlemlerini sürdürüyor. Vatandaşların nefes aldığı ve keyifle vakit geçirdiği alanların bakımları yapılırken, kentin parklarında ot biçimi, onarım, peyzaj gibi alanlarda da düzenli olarak çalışma yürütülüyor.

"DAHA MODERN VE DAHA GÜZEL BİR GERMENCİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Daha modern ve daha güzel bir Germencik için çalıştıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçemiz genelinde rutin olarak kent estetiği, çevre düzenlemesi, temizlik ve ağaç bakımları olmak üzere ekiplerimiz ara vermeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerimizde düzenli olarak bu gibi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Eş zamanlı olarak fen işleri ekiplerimizle ilçemizin birçok noktasında çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yolları yeniliyor, vatandaşlarımızın talebi üzerine önemli ve işlek güzergahlarda araç ve yaya ulaşımlarının daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de hassasiyetle çalışıyoruz. Daha modern ve daha güzel bir Germencik için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte ilçemize hizmet sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.