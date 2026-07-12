Germencik\'te 15 Temmuz Sergisi Açıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisi düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı.

Ali Şanlı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen serginin açılışını Germencik Kaymakamı Sultan Doğru yaptı. Programa Germencik Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Özcan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi sırasında milletin demokrasiye sahip çıkışını ve o gece yaşanan olayları yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan serginin, milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi. - AYDIN