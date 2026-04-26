Germencik\'te can dostlar yeni yuvalarını arıyor

26.04.2026 15:34  Güncelleme: 15:36
Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan kediler için sahiplendirme çağrısı yapıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının sağlık durumlarının titizlikle takip edildiğini belirtti. Veteriner hekim gözetiminde muayene ve bakımları tamamlanan kedilerin, artık sahiplendirilmeye hazır hale getirildiği ifade etti. Başkan Zencirci, "Veterinerimiz Halil Çapakçıoğlu gözetiminde sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan kedilerimiz sevgi dolu yuvalarını bekliyor. Bir cana umut olmak, ona güvenli ve sıcak bir yuva sunmak isteyen duyarlı hemşehrilerimizi sahiplendirme sürecimize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Sahiplendirme süreciyle hem sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hem de vatandaşlarda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin artırılmasının hedeflendiği kaydeden Zencirci, kedi sahiplenmek isteyen vatandaşların 0535 731 69 04 nolu telefondan iletişime geçerek detaylı bilgi alabileceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

15:37
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin
Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
15:15
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
15:10
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
14:02
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı
Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
