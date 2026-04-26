Germencik\'te can dostlar yeni yuvalarını arıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye tarafından sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan kediler için sahiplendirme çağrısı yapıldı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanlarının sağlık durumlarının titizlikle takip edildiğini belirtti. Veteriner hekim gözetiminde muayene ve bakımları tamamlanan kedilerin, artık sahiplendirilmeye hazır hale getirildiği ifade etti. Başkan Zencirci, "Veterinerimiz Halil Çapakçıoğlu gözetiminde sağlık kontrolleri ve bakımları tamamlanan kedilerimiz sevgi dolu yuvalarını bekliyor. Bir cana umut olmak, ona güvenli ve sıcak bir yuva sunmak isteyen duyarlı hemşehrilerimizi sahiplendirme sürecimize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Sahiplendirme süreciyle hem sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hem de vatandaşlarda hayvan sevgisi ve sorumluluk bilincinin artırılmasının hedeflendiği kaydeden Zencirci, kedi sahiplenmek isteyen vatandaşların 0535 731 69 04 nolu telefondan iletişime geçerek detaylı bilgi alabileceğini belirtti. - AYDIN