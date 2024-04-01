Germencik\'te CHP\'li Burak Zencirci Belediye Başkanı Seçildi

Yerel

Aydın'ın Germencik ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partili Burak Zencirci belediye başkanı olarak seçildi.

Tüm Türkiye'de 31 Mart Pazar gecesi yerel seçim heyecanı yaşandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde de adaylar birbirleri ile yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mevcut başkan Fuat Öndeş'in yerine aday gösterilen Burak Zencirci resmi olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı oldu. Yüzde 50'nin üzerinde oy alan Zencirci, "Ben değil biz, biz değil Germencik kazandı" diyerek ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN