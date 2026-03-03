Germencik\'te düğün salonları ve okul önünde bakım çalışması sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde Moralı ve Üzümlü düğün salonları ile Şehit Cafer Okulu önündeki kapalı alanda yürütülen tadilat ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Germencik Belediyesi tarafından ilçede sürdürülen bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş, devam eden çalışmalar kapsamında Moralı Düğün Salonu'ndaki tadilat çalışmalarını, Üzümlü Düğün Salonu'ndaki yenileme sürecini ve Şehit Cafer Okulu önünde bulunan kapalı alanın giriş-çıkış bölümündeki tamirat çalışmalarını yerinde inceledi. Saha ziyaretinde ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kocabaş, projelerin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Germencik Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak yaptığı açıklamada "Germencik'imiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN