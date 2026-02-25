Başkan Zencirci: "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Zencirci: "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz"

Başkan Zencirci: "Ramazan\'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz"
25.02.2026 10:17  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi, gönüllü fırıncılarla işbirliği içinde Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtımı yapıyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci, bu çalışmanın Ramazan'ın bereketini paylaşmak amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Germencik Belediyesi ve gönüllü fırıncıların işbirliğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtımı yapılırken, Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Germencik Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde 'Sıcak Pide' çalışması başlatıldı. İlçedeki gönüllü esnafların da desteği ile hayata geçirilen çalışma ile Ramazan ayı boyunca her gün çıkarılan sıcak pideler, Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerince kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İyiliğin paylaştıkça çoğaldığını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz. Germencik'te hiç bir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin, hiç bir vatandaşımızın sofrası eksik kalmasın diye her haneye dayanışmanın güzelliği ve paylaşmanın bereketi ulaşsın istiyoruz. Ramazan boyunca sıcak pidelerimizi gönüllü fırıncı esnaflarımızın destekleriyle GESA çatısı altında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak ulaştırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, iyilik paylaştıkça çoğalır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Burak Zencirci, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zencirci: 'Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:30:56. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Zencirci: "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.