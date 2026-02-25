Başkan Zencirci: "Ramazan\'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz"

Germencik Belediyesi ve gönüllü fırıncıların işbirliğiyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak pide dağıtımı yapılırken, Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz" dedi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Germencik Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarına hız kazandırdı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Burak Zencirci öncülüğünde 'Sıcak Pide' çalışması başlatıldı. İlçedeki gönüllü esnafların da desteği ile hayata geçirilen çalışma ile Ramazan ayı boyunca her gün çıkarılan sıcak pideler, Germencik Belediyesi Sosyal Ağı (GESA) ekiplerince kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İyiliğin paylaştıkça çoğaldığını vurgulayan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Ramazan'ın bereketini paylaşarak çoğaltıyoruz. Germencik'te hiç bir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin, hiç bir vatandaşımızın sofrası eksik kalmasın diye her haneye dayanışmanın güzelliği ve paylaşmanın bereketi ulaşsın istiyoruz. Ramazan boyunca sıcak pidelerimizi gönüllü fırıncı esnaflarımızın destekleriyle GESA çatısı altında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak ulaştırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, iyilik paylaştıkça çoğalır" dedi. - AYDIN