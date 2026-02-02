Ara tatil sonrası Germencik'te okul önlerinde zabıta mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ara tatil sonrası Germencik'te okul önlerinde zabıta mesaisi

Ara tatil sonrası Germencik\'te okul önlerinde zabıta mesaisi
02.02.2026 10:21  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi, ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenci güvenliği için zabıta ekipleriyle okul önleri ve altgeçilere nöbet uygulaması başlattı. Başkan Zencirci, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için tedbirlerin süreceğini açıkladı.

Germencik'te ara tatilin sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri öğrenci güvenliği için sahaya indi. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okul önleri ve altgeçitlerde görev alarak öğrencilerin okullarına güvenli şekilde giriş yapmasını sağladı.

Yeni haftaya çocukların can güvenliğini önceleyerek başladıklarını belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, zabıta ekiplerinin özellikle yoğun noktalarda nöbet tuttuğunu ifade etti. Başkan Zencirci, ekiplerin öğrenciler okullarına güvenle girene kadar görevlerini sürdürdüğünü, çocukların huzur ve güvenliği için belediye olarak sahada olmaya devam edeceklerini vurguladı. Okul giriş saatlerinde yapılan denetimlerin ve nöbet uygulamasının, öğrenci güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtilirken, veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Germencik Belediyesi'nin benzer tedbirleri eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ara tatil, Belediye, Güvenlik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ara tatil sonrası Germencik'te okul önlerinde zabıta mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:24:37. #7.11#
SON DAKİKA: Ara tatil sonrası Germencik'te okul önlerinde zabıta mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.