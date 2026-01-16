Germencik Belediyesi'nden karnelerini alan çocuklara "kar" sürprizi - Son Dakika
Germencik Belediyesi'nden karnelerini alan çocuklara "kar" sürprizi

Germencik Belediyesi\'nden karnelerini alan çocuklara "kar" sürprizi
16.01.2026 17:54  Güncelleme: 17:59
Aydın'ın Germencik ilçesinde yıllardır beklenen kar, yarıyıl tatiline giren öğrencilere büyük bir sürpriz olarak getirildi. Belediye, 3 kamyon karı çocuklarla buluşturdu.

Uzun yıllardır kar yağışı görülmeyen Aydın'ın Germencik ilçesinde, yarıyıl tatiline giren öğrencilere unutulmaz bir sürpriz yapıldı. Çocuklar Germencik Belediyesi tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinden getirilen 3 kamyon kar ile doyasıya oynadı.

Aydın il merkezinde en son 2 Şubat 2012 tarihinde kar yağışı görülürken, yaklaşık 14 yıldır kar yağmayan kentte Germencik Belediyesi tarafından 'Kar Şenliği' düzenlendi. Belediye tarafından Ödemiş'ten getirilen karlar, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı ile Ortaklar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı ve Nevruz Alanı olmak üzere üç farklı noktaya döküldü. Yarıyıl tatiline giren öğrenciler ve aileleri, meydanlarda kurulan alanda doyasıya eğlenirken çocuklar kar topu oynadı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de çocuklarla bir araya gelerek mutluluğa ortak oldu. Başkan Zencirci, "Bugün karne günü. Çocuklarımıza bir sözümüz vardı. 'Germencik'e kar getireceğiz' demiştik. Ödemiş Belediye Başkanımıza ulaştık, 'Kaç kamyon istiyorsan gönder kardeşim' dedi. Onun da desteğiyle Germencik ve Ortaklar'da üç kamyon karı çocuklarımızla buluşturduk. Onların yüzündeki sevinç her şeye değer" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Hava Durumu, Germencik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi'nden karnelerini alan çocuklara 'kar' sürprizi - Son Dakika

SON DAKİKA: Germencik Belediyesi'nden karnelerini alan çocuklara "kar" sürprizi - Son Dakika
