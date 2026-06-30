Germencik Belediyesi\'nden sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

Germencik Belediyesi, Valilik İl Hayvan Kurulu kararı doğrultusunda sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak Doğal Yaşam Alanı'na nakledileceğini belirterek, vatandaşlardan sahipsiz hayvanları sahiplenmeleri ve sahipli hayvanlarını kimliklendirmeleri konusunda duyarlılık istedi.

Germencik Belediyesi, Valilik İl Hayvan Kurulu kararı doğrultusunda yürürlüğe giren yeni uygulama kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak Doğal Yaşam Alanı'na nakledileceğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, ilgili mevzuat çerçevesinde belediyenin sahipsiz sokak hayvanlarını toplamak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında Doğal Yaşam Alanı'na nakletmekle yükümlü olduğu belirtildi. Vatandaşlardan sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenmeleri, sahip oldukları kimliksiz hayvanları kimliklendirmeleri ve hayvanların kendilerine ait alanlarda barınmasını sağlamaları istenen açıklamada, aksi halde mevzuat gereği sahipsiz hayvanların yanı sıra sahipli olmasına rağmen sokakta bulunan hayvanların da toplanacağı hatırlatıldı.

Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Valilik İl Hayvan Kurulu kararıyla yürürlüğe alınan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni uygulama süreci kapsamında, belediyemize de ilgili mevzuat çerçevesinde söz konusu hayvanların toplanması ve Doğal Yaşam Alanına nakledilmesi görevini yerine getirmekle yükümlü olduğu bildirilmiştir. Can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam hakkını korumak temel önceliğimizdir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak da belediyemizin yasal sorumlulukları arasındadır. Bu anlayışla ekiplerimiz, sahipsiz hayvanların toplanması ve Aydın Büyükşehir Belediyesiyle yapılan protokol çerçevesinde ilgili kurumun Doğal Yaşam Alanına nakledilmesi görevini yerine getirmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyor, sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenmelerini, sahip oldukları kimliksiz sokak hayvanlarını kimliklendirmelerini ve kendilerine ait alanlarda barınmalarını sağlamalarını önemle hatırlatıyoruz. Aksi takdirde kanun ve mevzuatlar çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanları ile sahipli olan ancak sokakta bulunan hayvanların da toplanmasının kesin bir karar olarak bizlere iletildiğini bildirmek isteriz. Bu konuda mağduriyet yaşanmaması adına hassasiyetlerimiz çerçevesinde bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Germencik Belediyesi olarak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirirken vicdanı, bilimi ve ortak yaşam kültürünü esas almaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN