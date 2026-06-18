Germencik\'te yol ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğal afetler nedeniyle zarar gören dağ yollarında iyileştirme ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Ekipler, vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bozköy Mahallesi'nde ise yeni kurulan çocuk oyun grubunun çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan düzenlemelerle çocukların daha güvenli ve kullanışlı alanlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

İlçede ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında İstasyon Mahallesi 75. Yıl Sokak'ta gerçekleştirilen yol tamiratı tamamlanırken, Kuyulu Sokak'taki yol bakım ve onarım çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı noktalarında ihtiyaçlara yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN