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Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı

11.12.2021 16:05
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı

Melikgazi Belediyesi Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile yapılacak Germir Mahallesi'nde yapacağı Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temelini attı.

Melikgazi Belediyesi Hayırsever Av. Mehmet Altun işbirliği ile yapılacak Germir Mahallesi'nde yapacağı Av. Mehmet Altun Anaokulu ve İlkokulu'nun temelini attı.

Temel atma programına Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ve davetliler katıldı. Eğitim yatırımlarında rekorlar kırmaya, Melikgazi'ye yeni okullar kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, " Kayseri'deki eğitim yatırımlarından dolayı başta Sayın Valimize, tüm belediye başkanımıza ve hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Yatırımlar içinde en önemli yatırım eğitime yapılan yatırımlardır. Belediyeler olarak el ele vererek okul sayısını artırmak için çalışıyor ve bu kapsamda yeni okullar inşa ediyoruz. Bugün Mehmet Abi ile hem ilkokul hem anaokulu yapıyoruz. Konumu itibariyle büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak. Büyük bir nüfus var burada. Şuanda 14'ün üzerine çıktık okul yapımında. Rabbim ülkemizi payidar eylesin inşallah. Bundan sonrada güzel hizmetler yapalım. Melikgazi olarak cami, okul, sağlık ocağı gibi hizmetleri gideriyoruz. Her hafta bir açılış veya temel atıyoruz. Her mahallede ayrı ayrı ihtiyaçları gidermenin derdindeyiz. Türkiye'de Kayseri modeli olarak bilinen modeli biz de devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi. Hayırsever Av. Mehmet Altun'da bir konuşma yaparak, "Bize bu hayır yolunu açan Mehmet Özhaseki'ye çok teşekkür ederim. 30'a yakın okulun temelini bu ülkeye atacağız inşallah. Çok mutlu ve gururluyum. Bu güzel okulumuzun Germir'e hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Yine hayırlı bir işe daha imza atıyoruz. Tüm belediyeler olarak hizmetten hizmete koşuyoruz. 16 ilçe belediyemizle dayanışma içinde el ele hayırsever öncülüğünde hizmet ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı - Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'de Kayseri'de hizmette bir yarış olduğunu söyleyerek, "Kayseri'nin hayırseverliği damarlarına işlemiş kanında vardır. Hayırsverimiz Mehmet Abi'ye Allah uzun ömürler versin. Tüm belediyelerimiz hizmetten hizmete koşuyor. Çok şükür. Bu kapsamda okulumuzun Germir'e ve Kayserimize hayırlı olmasını dilerim" dedi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da hayırlı olmasını dileyerek, "Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye çok teşekkür ederim. Güzel okul temelleri atılıyor. İnşallah kısa sürede eğitim hayatına başlayacaklar. Bugün temelini atacağımız okul ve diğer okullarla tekli eğitime geçmeyen okul kalmayacak. İlimizde 74 tane okulun yapımı devam ediyor. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi içinde çalışmalarımız devam ediyor. Okulun temelinin atılmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun temeli protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde atıldı. - KAYSERİ

Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı
Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı

Mehmet Özhaseki, Melikgazi, Kayseri, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germir'de anaokulu ve ilkokulunun temeli atıldı - Son Dakika


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