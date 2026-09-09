Gesi Mahallesi’ne yeni yatırımlar yolda

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile birlikte Gesi Mahallesi'nin ihtiyaçlarına ve yeni yatırımlara yönelik önemli saha incelemelerinde bulundu.

Türküleriyle nam salmış Gesi bağlarına ve Gesi Mahallesi'ne gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında; ihtiyaçların tespiti, yapımı devam eden ve yapılacak çalışmaların analizinin yanı sıra verilen güzel müjdeler umut verdi. Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Yücel Tüfekçioğlu, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve Gesi Muhtarı Mehmet Dilek'in de katıldığı incelemelerde, mahallenin önem arz eden ihtiyaçları birer birer ele alınırken Melikgazi Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları devam eden Gesi Mesire Alanı da ziyaret edildi.

Gesi'de başta sulama suyu ihtiyacının çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtilen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi Mesire Alanı'nın yenilendiğinde şehrin göz bebeği olacağını söyledi. Başkan Palancıoğlu şunları kaydetti:

"Gesi Mahallemizdeki ihtiyaçları ele aldığımız bir saha gezisi gerçekleştirdik. Gesi'nin eski günlerini yaşaması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Burada sulama suyu sorunu vardı; Sayın Valimizle birlikte el ele vererek bu sorunu çözmek için uğraşıyoruz. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle birlikte Melikgazi Belediyesi olarak buraya su getirme, yeni sondajlar vurma gibi çalışmalarla bölgenin su ihtiyacını karşılamak için uğraşacağız. İlave olarak burada ihtiyaçları karşılayacak önemli çalışmalar yapıyoruz. Camimizde, meydanımızda belirli ihtiyaçları karşılayacağız. Şu anda da mesire alanında aylardır devam eden hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Bu mesire alanı eskiden beri çok sevilerek kullanılan bir alandı ancak yetmiyordu. Şu anda Kayseri'nin göz bebeği olacak şekilde çok büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Birkaç ay içerisinde bitecek ve 2027 yılında zannediyorum Kayseri'de en çok kullanılan, en beğenilen alanlardan birisi hazır olmuş olacak."

Vali Gökmen Çiçek'ten koruma amaçlı imar planı müjdesi

Gesi'nin restorasyon çalışmaları, sulama suyu sorununun çözümüne ilişkin çalışmalar ve mesire alanı çalışmalarının yanı sıra Gesi'yi koruma amaçlı imar planı için de müjde veren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Gesi'nin koruma amaçlı imar planının yapılması gerekir. Bu konuyla ilgili İl Kültür Müdürümüzün de yakın takibiyle beraber gerekli ödenek geldi. Bu müjdeyi de veriyorum ki 22 Eylül itibarıyla ihalesi yapılacak ve Gesi'nin koruma amaçlı imar planı önümüze gelmiş olacak. Tarihi turizme kazandırılması için koruma amaçlı imar planı gerekiyor. Biz de ilk düğmeyi doğru iliklemek adına 22'sinde ihalemize başlıyoruz" dedi.

Gesi Mesire Alanı'nda incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek, "Türkülere konu olmuş, Kayseri'nin göz bebeği, Kayseri'nin en güzel yerlerinden birisi olan Gesi'deyiz. Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan ve benim de incelerken hayran kaldığım 44 bin metrekarelik Gesi Mesire Alanı'nı ziyaret ettik. Melikgazi Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Muhtarımızın talebi, Başkanımızın buna kayıtsız kalmaması, bölgeye olan düşkünlüğü ve vakfımızın da her konuda talepkar oluşuyla Palancıoğlu Başkanımız burayı muhteşem bir parka çevirdi. Her şeyin düşünüldüğü, çocukların düşünüldüğü, hatta amfitiyatronun bile yer aldığı, inanılmaz yürüyüş alanlarının olduğu, 110 adet kamelyasıyla muhteşem bir park olmuş. Bitmek üzere olduğunu fark ettim. Melikgazi Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Gesi'nin turizme kazandırılması için her şey hazır, biraz dokunuşlar gerekiyordu. Orada yeni çalışmalar olduğunu, ayrıca yatırımcıların da gelip butik oteller yapmak için çalışmalara başladığını büyük memnuniyetle gördüm. Kültür Müdürümüz özellikle evlerin onarılması noktasında, Kültür Bakanlığının destekleri konusunda halkımıza açıklamalarda bulundu. Bizler de dokunuşlarla ilgili notlarımızı aldık. Önümüzdeki dönem bambaşka bir Gesi olacak, inşallah hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Yücel Tüfekçioğlu ise, "Devletimiz ve belediyemiz tam teşekküllü şekilde bizleri kırmayıp geldiler. Gesi'nin markalaşması konusunda Sayın Valimizin dediği gibi Gesi Bağları'nı bir marka haline getirmek için biz vakıf olarak üzerimize düşeni devletimizin katkılarıyla yapacağız. Valimize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.