Gevher Nesibe’de tıp fakültesi öğrencilerine ilk ders

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yeni öğrencileri, 800 yılı aşkın geçmişe sahip Gevher Nesibe Şifahanesi'nde tıp eğitimlerine anlamlı bir başlangıç yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent tarihine ve turizmine kazandırılan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden 100 öğrenci, tıp tarihinin izlerini yerinde inceleyerek meslek hayatlarına "ilk ders" niteliğinde bir tecrübeyle başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılında fakülteye yeni başlayan öğrencileri için geleneksel Kayseri gezisini gerçekleştirdi. Yaklaşık 11 yıldır sürdürülen program kapsamında 100 öğrenci, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve tıp tarihinin en önemli yapılarından biri kabul edilen Gevher Nesibe Şifahanesi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kent tarihi ve turizmine kazandırılan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, bu kez genç hekim adaylarının eğitim yolculuğunun ilk duraklarından biri oldu.

Geziye, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner de katıldı. Gevher Nesibe Şifahanesi ve tıp tarihi üzerine ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda çok sayıda çalışma sunan Prof. Dr. Tekiner, öğrencilere tarihi yapının tıp tarihi açısından taşıdığı önemi anlattı.

"Tıp Eğitimine Bu Yapıyı Ziyaret Ederek Başlamanız Çok Anlamlı"

Tarihi şifahanenin önünde öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Halil Tekiner, tıp fakültesine yeni başlayan öğrencilerin böylesine önemli bir yapıyı yerinde görmesinin taşıdığı değere dikkat çekti.

Tekiner, öğrencilerin zorlu bir sürecin ardından tıp fakültesine adım attıklarını belirterek, "Tıp eğitimine bu yapıyı ziyaret ederek başlamanızı çok anlamlı buluyorum. Bu, hayatınızda unutulmayacak bir tecrübe olacak. Teorik olarak kağıtta okuduğunuz bir şeyi burada yaşayarak göreceksiniz. İçeride odaları gezecek, o taşlara dokunacak ve hangi mesleğe adım attığınızı şimdiden daha iyi anlayacaksınız" şeklinde konuştu.

Bu tür ziyaretlerin tıp öğrencilerinde mesleki farkındalığın oluşmasına katkı sunduğunu vurgulayan Tekiner, programın hocaların öncülüğünde uzun yıllardır sürdürülmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken ise "Uzmanlık alanımız tıp tarihi olunca ve üniversitemiz de Ahi Evran Üniversitesi olunca tıp öğrencilerimizle birlikte tıbbın tarihine girerek böyle bir etkinlik düzenlemeyi planladık" dedi.

Ahi Evran'ın Selçuklu döneminde yaşamış bir düşünür ve fikir adamı olduğunu kaydeden Dr. Köken, "Anadolu'da da özel bir etkisi olması sebebiyle, tıp tarihiyle de ilişkilendirdiğimizde Gevher Nesibe Şifahanesi'ni ziyaret etmenin haklı bir gerekçesini bulduk. Hocalarımızla birlikte şuanda 11'incisini düzenlediğimiz geziyi icra ediyoruz" diye konuştu.

Köken, Selçuklu Uyarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nin tıp tarihi açısından önemine dikkat çekerek, "Bu gezi kapsamında Gevher Nesibe Şifahanesi'nin tarihi önemine vurgu yapıyoruz aslında. Çünkü gerek Türk tıp tarihi açısından gerekse de dünya tıp tarihi açısından bir yanda şifahanenin bir yanda da tıp medresesinin birlik olduğu önemli bir yapıdır. Bugün modern tıp eğitiminin modern binaların ve modern eğitim anlayışının prototipi niteliğinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Öğrencilerimize tarihi bir perspektif sunarak gezi programını yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Şifahanede Tıp Tarihine Yolculuk

Selçuklu döneminde inşa edilen ve yaklaşık 800 yılı aşkın tarihi geçmişe sahip Gevher Nesibe Şifahanesi, Anadolu'nun tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri tarihinde önemli bir yere sahip bulunuyor.

Öğrenciler, rehber eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette tarihi yapının mimari özellikleri, şifahane ve tıp eğitimi işlevleri ile dönemin tedavi uygulamaları hakkında bilgi aldı. Gevher Nesibe Şifahanesi'nin odalarını ve tarihi mekanlarını yakından inceleyen öğrenciler, tıp biliminin geçmişten günümüze geçirdiği değişimi yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Program sayesinde öğrenciler, ders kitaplarında karşılaştıkları tıp tarihine ilişkin bilgileri tarihi mekanla buluştururken, hekimlik mesleğinin köklü geçmişi üzerine de düşünme imkanı elde etti.

Kayseri'nin Tarih ve Turizm Değerine Akademik Buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi yapıyı restore ederek Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi olarak kent tarihine ve turizmine kazandırması, yapının yalnızca kültürel bir miras değil, aynı zamanda eğitim ve bilim açısından da yaşayan bir mekan olarak değerlendirilmesine imkan sağlıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 11 yıldır sürdürdüğü Kayseri ziyaretleri de bu tarihi mirasın yeni nesil hekim adaylarıyla buluşmasına katkı sunuyor.

Etkinliğin yürütülmesinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken görev alırken, Kayseri programında öğrencilere eşlik eden Prof. Dr. Halil Tekiner'e, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi ekibine katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Genç hekim adayları, 800 yılı aşkın geçmişe sahip bir şifahane ve tıp okulunun izlerini taşıyan tarihi mekanda, meslek hayatlarının henüz ilk günlerinde tıbbın yalnızca bugünün değil, yüzyıllar boyunca biriken bilgi ve tecrübenin ürünü olduğunu yaşayarak öğrenmiş oldu.