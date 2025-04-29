Geyve\'de Trafik Kazası: Orman Muhafaza Memuru Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki orman muhafaza memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 27 Nisan Pazar günü gece saatlerinde Geyve ilçesi D-650 kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 34 GF 5763 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan 11 DY 552 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Geyve Orman İşletme Müdürlüğü memuru Ümit Akyel (26) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Sakarya Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan Ümit Akyel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Törenle son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ve Geyve Orman İşletme Müdürlüğü Doğançay Şefliğinde görev yapan orman muhafaza memuru Ümit Akyel için tören düzenlendi. Törene; Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Erarslan, Geyve Orman İşletme Müdürü Celalettin Kaba ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve yakınları katıldı. Düzenlenen törende Akyel'in mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Akyel, buradaki törenin ardından Geyve Akdoğan Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, kazada ağır yaralanan orman yangın işçisi E.Ö.'nün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA