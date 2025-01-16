GİBTÜ Rektörü Şam\'da Temaslar Gerçekleştirdi

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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Şam'da çeşitli temaslarda bulundu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Şam'da Suriye Yükseköğretim Bakanı Abdulmun'im Abdulhafız ve Şam Üniversitesi Rektörü Muhammed Usame el-Cabban ile bir araya geldi.

Bakanlık ofisinde gerçekleşen görüşmede, GİBTÜ ile Suriye Yükseköğretim Kurumu arasındaki akademik iş birliği imkanları detaylı bir şekilde ele alındı. Şam Üniversitesi'ne yapılan ziyarette ise GİBTÜ ile Şam Üniversitesi arasındaki akademik işbirliği, ortak projeler, öğrenci ve personel hareketliliği gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP