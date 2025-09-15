Gıda Denetimleri Hafta Sonu da Devam Etti

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu mesaisi yoğun geçerken gıda satışı yapan işletmeler ve marketler denetlendi.

Aydın genelinde gıda üretim, dağıtım ve satış yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ederken Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de hafta sonu mesaisi yoğun geçti. İlçe genelindeki kontrollerini sıklaştıran ekipler, hafta sonu gıda satışı yapan işletme ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların güvenli gıda tüketebilmesi için yapılan denetimlerde hijyen kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları da kontrol edildi. Ayrıca mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hafta sonu da gıda denetim çalışmalarımızı sürdürdük" ifadeleri yer aldı. - AYDIN