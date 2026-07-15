Gıda Güvenliği İçin Nitelikli Denetim Önerisi

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Gıda Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Süreyya Kalkan, "gıda denetimlerinin sayısıyla birlikte niteliğinin de artırılması için üretim ve denetim süreçlerinde yeterli sayıda gıda mühendisinin görev alması gerektiğini" belirtti.

Kalkan, Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Muğla'nın yılın büyük bölümünde milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayarak, özellikle yaz aylarında gıda güvenliğinin halk sağlığı kadar Türkiye'nin turizm itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Kalkan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre denetim sayıları artmasına rağmen taklit ve tağşiş ürünlerinin de arttığını, ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuruların yükseldiğini ve gıda enflasyonunun hem üretici hem de tüketiciyi zorladığını ifade etti. Güvenli gıda konusunda yaşanacak en küçük ihmalin yaz aylarında nüfusu katlanan Muğla'da binlerce kişiyi etkileyebileceğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Denetimlerin sayısıyla birlikte niteliğinin de artırılması için üretim ve denetim süreçlerinde yeterli sayıda gıda mühendisi görev almalıdır. Etkin, bağımsız, bilimsel kamu denetimi güçlendirilmelidir. Taklit ve tağşişe yönelik yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, kamuoyu düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmelidir. Çalıştırılması Zorunlu Personel uygulaması ve meslektaşlarımızın özlük hakları korunmalı, küçük ölçekli işletmeler için ise Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi hayata geçirilmelidir. Gıda üretim, satış, depolama ve turizm tesislerinde görev yapan meslektaşlarımız, Çalıştırılması Zorunlu Personel statüsündedir ve güvenli gıda sisteminin en önemli güvencesidir."

"MAAŞ İŞVERENİN İKİ DUDAĞI ARASINA BIRAKILMIŞTIR"

Çalıştırılması Zorunlu Personel ücretinin işverenin iki dudağı arasına bırakıldığını ifade eden Kalkan, "Taban ücret uygulaması, serbest piyasanın 'en ucuz emek' mantığına karşı bir denge unsuruydu; meslek onurunun ve kamu yararının güvencesiydi. Gıda üretiminin insan sağlığı ile organik bağı vardır. Buradaki bir ihmalin bedeli doğrudan insan sağlığıdır. Bir gıda mühendisi, sadece bir kağıt parçası, bir imza değil, bir güvencedir" dedi.