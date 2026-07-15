Gıda Güvenliği İçin Nitelikli Denetim Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda Güvenliği İçin Nitelikli Denetim Önerisi

15.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gıda Mühendisleri, Muğla'daki denetimlerin artması gerektiğini vurguladı, halk sağlığı için önlem çağrısı yaptı.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Gıda Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Süreyya Kalkan, "gıda denetimlerinin sayısıyla birlikte niteliğinin de artırılması için üretim ve denetim süreçlerinde yeterli sayıda gıda mühendisinin görev alması gerektiğini" belirtti.

Kalkan, Mimarlar Odası Muğla Şubesi'nde yaptığı basın açıklamasında, Muğla'nın yılın büyük bölümünde milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan önemli bir turizm kenti olduğunu vurgulayarak, özellikle yaz aylarında gıda güvenliğinin halk sağlığı kadar Türkiye'nin turizm itibarı açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.

Kalkan, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre denetim sayıları artmasına rağmen taklit ve tağşiş ürünlerinin de arttığını, ALO 174 Gıda Hattı'na yapılan başvuruların yükseldiğini ve gıda enflasyonunun hem üretici hem de tüketiciyi zorladığını ifade etti. Güvenli gıda konusunda yaşanacak en küçük ihmalin yaz aylarında nüfusu katlanan Muğla'da binlerce kişiyi etkileyebileceğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Denetimlerin sayısıyla birlikte niteliğinin de artırılması için üretim ve denetim süreçlerinde yeterli sayıda gıda mühendisi görev almalıdır. Etkin, bağımsız, bilimsel kamu denetimi güçlendirilmelidir. Taklit ve tağşişe yönelik yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, kamuoyu düzenli ve şeffaf şekilde bilgilendirilmelidir. Çalıştırılması Zorunlu Personel uygulaması ve meslektaşlarımızın özlük hakları korunmalı, küçük ölçekli işletmeler için ise Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi hayata geçirilmelidir. Gıda üretim, satış, depolama ve turizm tesislerinde görev yapan meslektaşlarımız, Çalıştırılması Zorunlu Personel statüsündedir ve güvenli gıda sisteminin en önemli güvencesidir."

"MAAŞ İŞVERENİN İKİ DUDAĞI ARASINA BIRAKILMIŞTIR"

Çalıştırılması Zorunlu Personel ücretinin işverenin iki dudağı arasına bırakıldığını ifade eden Kalkan, "Taban ücret uygulaması, serbest piyasanın 'en ucuz emek' mantığına karşı bir denge unsuruydu; meslek onurunun ve kamu yararının güvencesiydi. Gıda üretiminin insan sağlığı ile organik bağı vardır. Buradaki bir ihmalin bedeli doğrudan insan sağlığıdır. Bir gıda mühendisi, sadece bir kağıt parçası, bir imza değil, bir güvencedir" dedi.

Kaynak: ANKA

Sağlık, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gıda Güvenliği İçin Nitelikli Denetim Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
Okan’a açık açık soruldu: Can Uzun’u mu, Bruno Fernandes’i mi istersin Okan'a açık açık soruldu: Can Uzun'u mu, Bruno Fernandes'i mi istersin?

12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Yeni oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Yeni oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
08:17
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:04:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gıda Güvenliği İçin Nitelikli Denetim Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.