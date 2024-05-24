Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve şehir yönetimi konularında fikir alışverişinde bulundu.

24.05.2024 13:30  Güncelleme: 13:31
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(İSTANBUL) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul temasları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuk oldu. İki belediye başkanı, şehir yönetimi ve belediyecilik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Fuat Köse, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın başkanımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin tecrübelerinden ve desteklerinden faydalanacağız. Başkanımız her zaman bizim yanımızda ve destekçimiz olduğunu söylemesi bizleri mutlu etti. Göstermiş olduğu yakın ilgi alaka ve nazik misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler zaten her gün Giresunlular ile bir aradayız. İstanbul'da 500 bin Giresunlu yaşıyor. Giresun'un bizde ayrı bir yeri var. Giresun Belediyesi'ne ve Fuat Köse başkanımıza desteğimiz artarak devam edecektir. Her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Köse'ye ziyaretinde; TBMM Divanı Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş ve CHP Eynesil İlçe Başkanı Erhan Cebeci'de eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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