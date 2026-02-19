Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

19.02.2026 19:55  Güncelleme: 22:56
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye anjiyo yapılarak stent takıldı. Yoğun bakımda tedavi altında olan Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(GİRESUN) - Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'ye anjiyo yapılarak stent takıldı; tedbir amaçlı yoğun bakımda olan Köse'nin, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, bugün öğleden sonra şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kalp krizi şüphesiyle yapılan ilk müdahalenin ardından başka bir özel hastaneye sevk edilen Köse'ye burada anjiyo işlemi uygulandı.

Edinilen bilgiye göre anjiyo sırasında bir damarında tıkanıklık tespit edilen Köse'ye stent takıldı. Başkan Köse'nin tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Köse, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; süreçte kendisini arayan ve mesaj atanlara, dua eden Giresun halkına, doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, en kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarıyla birlikte Giresun'a hizmet etmek için sahalarda olacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

