Giresun'da aç kalan tilki yerleşim yerine indi

GİRESUN - Giresun'da olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, yerleşim yerine indi.

Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim yerlerinde yiyecek aramaya başladı. Dereli ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımlı Bektaş Yaylası'nda canlı yayın yapan kameraya yansıyan görüntülerde aç kalan tilkinin yerleşim yerine indiği görüldü. Tilkinin evlerin çevresinde yiyecek aradığı görüldü.