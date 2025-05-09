Giresun'da balık atıkları gübre ve yeme dönüşüyor

GİRESUN - Giresun merkezde başlatılan çevreci proje kapsamında balık atıkları doğaya zarar vermeden değerlendirilerek hem gübreye hem de yeme dönüştürülüyor.

Balıkhanelerden toplanan atıklar, kompost havuzlarında işlenerek gübreye dönüştürülerek sera ve bahçelerde kullanılmaya başlandı. Atıkların bir kısmı ise martılar ve diğer canlılar için yem olarak değerlendiriliyor.

Günlük 100 kilo atık geri kazanılıyor

Proje hakkında bilgi veren Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Cebecioğlu, günlük yaklaşık 100 kilogram balık atığının geri dönüşümle kazandırıldığını belirterek "Bu atıklar daha önce çöp toplama araçlarıyla bertaraf ediliyordu. Ancak bu süreç hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de geri dönüşüm potansiyelini yok ediyordu. Şimdi bu atıkları ekibimizle günlük olarak topluyoruz. Pilot uygulama olarak merkezde başladık ve olumlu sonuçlar aldık. Şimdi hedefimiz, şehrin tamamındaki balık atıklarını toplamak" dedi.

Atıkların yüzde 50'sinin kompost havuzlarında gübreye dönüştürüldüğünü, kalan kısmının ise yem olarak kullanıldığını ifade eden Cebecioğlu, 100 kilogram olarak başlayan projenin şehrin geneline yayıldığında bu miktarın 200 kilogramı aşacağını kaydetti.

Kompost gübre fındık bahçelerinde kullanılacak

Projeyi şehir geneline yaymak için çalışmalara başladıklarını belirten Cebecioğlu, kompost gübrenin ilerleyen süreçte fındık üreticilerine de dağıtılacağını söyledi. Kimyasal gübrenin çevreye zarar verdiğini hatırlatan Cebecioğlu, "Ürettiğimiz kompost gübre hem doğa dostu hem de oldukça verimli. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize bu gübreyi dağıtarak hem tarıma destek olacağız hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz" diye konuştu.