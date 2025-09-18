Giresun'da Bir Martı Kurtarıldı - Son Dakika
Giresun'da Bir Martı Kurtarıldı

Giresun\'da Bir Martı Kurtarıldı
18.09.2025 10:03
Çavuşlu'da misina ipine dolanan martı, vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı ve doğaya salındı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde ayağına misina ipi dolanan martı, duyarlı bir vatandaş sayesinde ayağındaki ipten kurtuldu.

Sahilde ticaret için bulunduğu sırada deniz kıyısında çırpınan martıyı fark eden Yaşar Bayburt (59), kuşun ayağına dolanan misina ipini çıkararak hayatını kurtardı. Yaklaşık 10 dakika süren titiz müdahale ile martının ayağına dolanan ipi çıkartan Bayburt, kuşu daha sonra yeniden doğaya bıraktı. Hayvanlara yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu ifade eden Bayburt, "Denizin kenarında baktım martı çırpınıyor. Bir sorun olduğunu anladım. Yaklaştım, uçamıyordu. Ayaklarına misina ipi dolanmış. Martıyı yakaladım, aracımda bıçağım vardı, misinayı kesip kurtardım. Yaralanmış mı diye kontrol ettikten sonra başka bir sorun olmadığını anlayınca tekrar doğaya saldım" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Çavuşlu, giresun, Güncel, Görele, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

