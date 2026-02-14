Giresun'da Camili Köyünde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

(GİRESUN) – Giresun'un Camili köyünde çıkan yangında, evde tek başına bulunan Şaziye Tığlı hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Camili köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ihbar üzerine Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, enkazda yapılan incelemede Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Uzun'un anneannesi Şaziye Tığlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.