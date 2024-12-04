Giresun'da Elektrikli Araç Yangınları İçin Eğitim ve Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Elektrikli Araç Yangınları İçin Eğitim ve Tatbikat Düzenlendi

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, elektrikli araçlarda meydana gelebilecek yangın risklerine karşı kapsamlı bir eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, yangın battaniyesi kullanımı ile yangınlara müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

04.12.2024 20:04
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Giresun'da elektrikli araç yangınlarına karşı eğitim ve tatbikat düzenlendi

GİRESUN - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, elektrikli araçlarda meydana gelebilecek güvenlik risklerine karşı kapsamlı bir eğitim ve tatbikat düzenledi. Etkinlikte, elektrikli araçlarda yangın anında nasıl müdahale edileceği konusunda uygulamalı eğitim verildi, ardından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat, Giresun'da Aksu Mahallesi'ndeki festival alanında yapıldı. Eğitim ve tatbikata Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Kırıkkale, Erzincan illerinin yanı sıra Giresun'un ilçe itfaiye teşkilatları, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma birimleri katıldı.

Tatbikat sırasında, hurda bir araç içerisine bataryalar ve yangına sebep olabilecek materyaller yerleştirildi. Benzin kullanılarak yakılan araç, bin 200 dereceye kadar ısındı. İlk müdahalede, yangın battaniyesiyle aracın üzeri örtülerek havayla teması kesildi ve yangının sıcaklığı 100 dereceye düşürüldü. Ardından battaniye kaldırılarak su ve köpükle soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Yangın battaniyesinin etkisi vurgulandı

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Kayhan, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, elektrikli araç yangınlarına nasıl müdahale edileceği konusunda önemli bir eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tatbikatta kullandığımız yangın battaniyesi, bin 200 derecedeki yangının sıcaklığını 60 dereceye kadar düşürerek etkin bir şekilde yangına müdahale etti" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Olcay Bal ise günümüzde elektrikli araçların artan kullanımına paralel olarak itfaiye teşkilatlarının teknolojiye entegre olmasının önemine dikkat çekti. Bal, "Elektrikli araçlarda oluşabilecek yangınlar için standart bir müdahale yöntemi bulunmuyor. Biz, bu konuda eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek yangınlara daha etkin müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlik çok değerli, Trabzon İtfaiyesi olarak biz de bu çalışmaya destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Elektrikli Araç Yangınları İçin Eğitim ve Tatbikat Düzenlendi - Son Dakika

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