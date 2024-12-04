Giresun'da Elektrikli Araç Yangınlarına Yönelik Eğitim ve Tatbikat

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, elektrikli araçlarda meydana gelebilecek yangın risklerine karşı eğitim ve tatbikat düzenlendi. Teorik eğitimin ardından, yangın anında elektrikli araçlara nasıl müdahale edileceği konusunda tatbikat yapıldı.

Giresun Aksu Mahallesi'ndeki festival alanında düzenlenen tatbikata; Trabzon, Ordu, Samsun Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Müdürlükleri, Çorum, Kırıkkale, Erzincan Belediyeleri İtfaiye Müdürlükleri ile Giresun ilçe belediyelerine ait itfaiye teşkilatlarının yanı sıra Giresun Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Sivil Savunma birimleri katıldı.

Hurda bir araç içerisine yerleştirilen batarya ve yanıcı eşyaların tutuşturulması ile başlatılan yangının, gerçek bir yangın anında oluşan bin 200 derecelik ısıya ulaşması sağlandı. Yangına ilk müdahale, özel olarak üretilen yangın battaniyesi ile yanan aracın üzerinin tamamen kapatılarak havayla teması kesilmesi suretiyle gerçekleştirildi. Bu müdahalenin ardından yangının sıcaklığı aşamalı olarak 100 derecenin altına kadar düşüldükten sonra battaniye aracın üzerinden kaldırıldı, su ve köpükle soğutma işlemi gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürü Halil Kayhan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, elektrikli araç yangınlarına müdahale konusunda önemli bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Günümüzde elektrikli otomobillerin kullanımı hızla artmakta. Bizler de çevre illerimizdeki itfaiye teşkilatlarımızla bu anlamda olası risklerle mücadele amacıyla ortak bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikat sırasında otomobilde meydana gelen yangına müdahalede kullandığımız yangın battaniyesi, bin 200 derecedeki yangının sıcaklığını 60 dereceye kadar düşürerek, yangına etkin biçimde müdahale etmemizi sağladı" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Olcay Bal ise günümüzde elektrikli araçların artan kullanımına paralel olarak itfaiye teşkilatlarının teknolojiye entegre olmasının önemine dikkat çekti. Bal, "Elektrikli araçlarda oluşabilecek yangınlar için standart bir müdahale yöntemi bulunmuyor. Biz, bu konuda eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek yangınlara daha etkin müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün düzenlediği bu etkinlik çok değerli, Trabzon İtfaiyesi olarak biz de bu çalışmaya destek veriyoruz" şeklinde konuştu.