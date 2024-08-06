Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika
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Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı

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Giresun'da fındık bahçesinin bir bölümündeki fındık ağaçlarını söken üretici İrfan Bekaroğlu, karpuz yetiştiriciliğine başladı. Şimdilik deneme aşamasında olduğunu ifade eden Bekaroğlu, verimli sonuç alması halinde fındığa ek gelir olarak karpuz tarlasını genişleteceğini söyledi.

06.08.2024 09:59
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Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı

GİRESUN - Giresun'da fındık bahçesinin bir bölümündeki fındık ağaçlarını söken üretici İrfan Bekaroğlu, karpuz yetiştiriciliğine başladı. Şimdilik deneme aşamasında olduğunu ifade eden Bekaroğlu, verimli sonuç alması halinde fındığa ek gelir olarak karpuz tarlasını genişleteceğini söyledi.

Dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun'da İrfan Bekaroğlu, emekli olup köyüne yerleştikten sonra Adana karpuzu yetiştirmeye başladı. Fındık bahçesindeki fındık ağaçlarını sökerek deneme amaçlı Adana karpuzu fidelerinden en büyüğü 20 kiloya yakın 40 civarında karpuz yetiştirmeyi başardığını anlatan İrfan Bekaroğlu, "Burası Adana değil, Giresun ama ben karpuz yetiştirmeyi başardım. Fındık bahçemde bir dönüme yakın arazideki fındık ağaçlarını sökerek karpuz ve kavun fideleri diktim. Diktiğim karpuz ve kavun fideleri Adana'dan getirdim. Deneme amaçlı olarak diktiğim karpuz ve kavunlardan oldukça iyi ürün aldım. En büyüğü 15-20 kiloya yakın karpuzlarım var. Gelecek yıllarda alanı genişleterek fındığa ek gelir olarak düşünüyorum. Ancak deneme amaçlı bu tarlamdaki karpuzları eşe, dosta komşularıma veriyorum. Tarlamı görenler inanmadılar yetiştirmiş olsam da tadını iyi olmayacağını söyleyenler oldu ama kesip yemeye başlayınca inanamadılar. Benim yetiştirdiğimi görenler şimdi kendileri de karpuz yetiştirmek istiyor" dedi.

Her yörenin karpuz fidelerinin Giresun'da yetişmeyeceğini de ifade eden Bekaroğlu, "Daha önceki yıllarda da karpuz yetiştirme denemelerim oldu ama bizim yöremize en uygun karpuz Adana, Antalya ve Samsun illerinde yetiştirilen fideler olmalı. Diğer illerden gelen fideler bizim buralarda büyüyor ama çiçeklenip ürün vermiyor. Ben çok deneme yanılma yaptım ve en sonunda Adana karpuzu yetiştirmeyi başardım. Meraklı olup yetiştirmek isteyenlere yardımcı olurum" diye konuştu.

Giresun\'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da fındık üreticisi Adana karpuzu yetiştiriciliğine başladı - Son Dakika

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