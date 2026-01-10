Milletvekili Gezmiş ise "Şeffaf ve doğru haberi halkımıza ulaştırmak için özveriyle çalışan siz değerli gazetecilerin bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.
Programda, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram tarafından Belediye Başkanı Fuat Köse'ye günün anısına plaket takdim edilirken, Başkan Köse de Bayram'a çiçek sundu. Buluşma, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
Giresun Belediye Başkanı Köse: 'Doğru, Dürüst, Zamanında ve Fayda İçin Yapılan Haberin Peşinde Koşan Çalışan Gazetecilerimizin Her Zaman Yanındayız'
