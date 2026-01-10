Giresun Belediye Başkanı Köse: "Doğru, Dürüst, Zamanında ve Fayda İçin Yapılan Haberin Peşinde Koşan Çalışan Gazetecilerimizin Her Zaman Yanındayız" - Son Dakika
Giresun Belediye Başkanı Köse: "Doğru, Dürüst, Zamanında ve Fayda İçin Yapılan Haberin Peşinde Koşan Çalışan Gazetecilerimizin Her Zaman Yanındayız"

10.01.2026 23:03  Güncelleme: 10:41
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazeteciliğin toplumsal rolüne vurgu yapıldı.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Programa, Giresun Gazeteciler Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova da katıldı.

Başkanı Köse, gazeteciliğin toplumsal rolüne dikkat çekerek, "Doğru, dürüst, zamanında ve fayda için yapılan haberin peşinden koşan çalışan gazetecilerimizin her zaman yanındayız" dedi. Köse, kentte gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinlikleri hatırlatarak, "Ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, eğer toplumun, gençlerin, ülkemizin ve dünyanın haberi yoksa kıymet taşımıyor. İyi şeylerin herkese ulaştırılmasında sizlerin çok önemli katkıları var" ifadelerini kullandı.

Köse, "madalyonun öteki yüzü" olarak nitelediği kısmı da vurgulayarak, gazeteciliğin yalnızca iyi örnekleri görünür kılmakla sınırlı olmadığını belirtti. Köse, "Kötülükleri, yanlışlıkları, zararları doğru ve eşit bir bakış açısıyla ortaya koymak da gazetecinin görevidir. Bu yönüyle gazetecilik çok kıymetli, çok değerli" diye konuştu.

Milletvekili Gezmiş ise "Şeffaf ve doğru haberi halkımıza ulaştırmak için özveriyle çalışan siz değerli gazetecilerin bu özel gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Basın emekçilerinin zor koşullar altında görev yaptığını ifade eden Gezmiş, "Gazetecilik sadece bir meslek değil, demokrasinin yapı taşlarından biridir. Bizlere düşen de sizlerin görevinizi yapmanızda, ifade özgürlüğünüzü sonuna kadar kullanmanız anlamında yanınızda olmak" değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram tarafından Belediye Başkanı Fuat Köse'ye günün anısına plaket takdim edilirken, Başkan Köse de Bayram'a çiçek sundu. Buluşma, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

