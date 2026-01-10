Giresun Belediye Başkanı Köse: "Doğru, Dürüst, Zamanında ve Fayda İçin Yapılan Haberin Peşinde Koşan Çalışan Gazetecilerimizin Her Zaman Yanındayız"

Başkanı Köse, gazeteciliğin toplumsal rolüne dikkat çekerek, "Doğru, dürüst, zamanında ve fayda için yapılan haberin peşinden koşan çalışan gazetecilerimizin her zaman yanındayız" dedi. Köse, kentte gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinlikleri hatırlatarak, "Ne kadar iyi iş yaparsanız yapın, eğer toplumun, gençlerin, ülkemizin ve dünyanın haberi yoksa kıymet taşımıyor. İyi şeylerin herkese ulaştırılmasında sizlerin çok önemli katkıları var" ifadelerini kullandı.