Giresun'da Jandarmadan nefes kesen gösteri - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da Jandarmadan nefes kesen gösteri

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gerçekleştirilen rehine kurtarma ve kuleden halatla iniş gösterileri büyük ilgi gördü. Törende ayrıca jandarmanın kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı ve vatandaşlar araç ve ekipmanları inceledi.

14.06.2024 17:57
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Giresun'da Jandarmadan nefes kesen gösteri

GİRESUN - Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümü Giresun İl Jandarma Komutanlığında törenle kutlandı. Törende Jandarma Özel Hareket ekiplerinin rehine kurtarma ve kuleden halatla iniş gösterileri ise nefes kesti.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Giresun'da yaşayan en eski jandarma eri 90 yaşındaki Mehmet Köçek jandarma marşını seslendirildi.

Ardından Giresun İl Jandarma Komutanı J.Kd.Albay Özgür Özer'in günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kuruluşundan günümüze kadar geçen süreci değerlendirdi.

Özer, "Türk Milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarma günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı sarsılmaz disipliniyle görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyetinin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarmanın tüm personeli görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken, her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber almakta ve her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içerisinde aramaktadır" dedi.

-JÖH'lerin gösterileri nefes kesti

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti ise yaptığı konuşmada kurulduğu günden beri canla başla hizmet veren jandarmanın kuruluşunun 185. Yıl dönümünün kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Jandarma Özel Harekat ekiplerinin senaryo gereği kaçırılan otobüsteki rehinelerin kurtarılması ve 50 metrelik kuleden halatla ters iniş gösterileri nefes kesti.

Törende köpek unsurlarının gösterileri büyük beğeni topladı, Aynı zamanda vatandaşlar ve çocuklar, kurulan stantları gezerek İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan araç ve ekipmanları inceledi.

Kaynak: İHA

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