Giresun'da Maden Çalışmalarına Tepki

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü'nde başlatmak istediği sondaj çalışması nedeniyle köylülerin tepki gösterdiği Alagöz Maden'in, bir başka maden çalışması nedeniyle Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü civarında da çevre kirliliğine yol açtığı bildirildi.

Çatalağaç Köyü'nden çektiği videoyla duruma dikkati çeken köy sakini Soner Aydın, Kırmalık Deresi ile Batak Deresi'nin birleşim noktasında yaptıkları gözlemlerde dere yatağında canlı yaşamının kalmadığını savundu.

Aydın, söz konusu dere sisteminin Harşit Vadisi yoluyla Tirebolu'dan Karadeniz'e ulaştığını belirterek, maden sahasına yakın noktada yoğun koku ve kirlilik gözlemlediklerini ileri sürdü.

Daha önce de maden şirketine ait atıkların dere yatağına karıştığına dair tutanaklar tutulduğunu ve basına yansıyan görüntüler bulunduğunu söyleyen Aydın, "ÇED süreci tamamlanmadan yapılan kaçak atık havuzundan sızıntı olduğu defalarca gündeme geldi. Buna rağmen aynı ihlallerin devam etmesine neden izin veriliyor?" diye sordu.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve bu nedenle idari işlem başlatılmadığı öğrenildi.