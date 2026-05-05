Giresun'da Maden Kirliliği Protesto Ediliyor

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) - Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü'nde faaliyet yürüten Alagöz Maden şirketinin, maden galerilerinden gelen kirli suyu dereye boşalttığı öne sürüldü. Bir bölge sakini dereyi cep telefonuyla görüntülerken, "Burası gerçekten bildiğiniz siyaha yakın bir gri akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde maden atığını doğaya bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edemezsiniz" dedi.

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'e ait olan Alagöz Maden şirketi son günlerde Tirebolu'nun Sekü ile Görele'nin Karlıbel köylerinde de maden arama ve sondaj faaliyetleri ve buna karşı yapılan protestolarla gündeme gelmişti.

Çatalağaç Köyü'nde yaşayan yurttaşlar dün köyün içinden Harşit Vadisi'ne, oradan da Karadeniz'e ulaşan derede yoğun kirlilik ve ağır kokuyla karşılaştıklarını yetkililere iletti. Suyun koyu renkli aktığını ve kirliliğin Harşit Çayı'na kadar ulaştığını belirten yurttaşlar, maden atığının suya bırakıldığını savundu.

"Bu yapılan vatana ihanettir"

Kirliliği görüntüleyen yurttaşlardan biri, "Yaklaşık yukarıdan aşağı inerken 500 metredir dere bu şekilde akıyor. Aşağıda temiz su derelerle birleşiyor ama orada da yine bulanık hale geliyor. Burası gerçekten bildiğiniz siyaha yakın bir gri akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde maden atığını doğaya bırakıp, hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam edemezsiniz. Su kaynaklarına yapılan bu ihlal, vatana ihanettir" dedi.

Bölge sakinleri, şirkete geçmişte de çevre kirliliği nedeniyle idari para cezaları uygulandığını ancak bunların caydırıcı olmadığını savundu. Yurttaşlar, "Üç kuruş para cezası verilerek maden şirketi cesaretlendirilmiş oluyor. Daha da çok kirletmesi için teşvik edilmiş oluyor" diye konuştu.

Bir köy sakini, "Kendimizi bu kadar değersiz hissettiğimiz başka bir dönem hiç olmadı. Sekü Köyü'ndeki arkadaşlar neden mücadele veriyor biliyor musunuz? Şu görüntüler kendi köyünde yaşanmasın diye. Bu kirlilik buradan Harşit Vadisi'ne ve Karadeniz'e ulaşıyor. Biz bu görüntüleri ve bilgileri paylaştığımızda bazı devlet memurları bizi provokatörlükle suçladı" dedi.

"Para cezaları sorunu çözmüyor"

İhbar üzerine bölgeye gelen Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile yurttaşlar arasında tartışma yaşandı. Köylüler, kirliliğin neden kaynaklandığını ve bu kirli suyun doğaya salınmasının serbest olup olmadığını sordu.

Yetkililer, maden işletme sahasına giderek inceleme yapacaklarını söyledi. Şirkete benzer nedenlerle daha önce de çok sayıda ceza uygulandığını alatan yetkililer, köylülerin "Kirliliğin kesilmesi için ne yapmamız gerekiyor?" sorusuna, bunun tesisin sorumluluğunda olduğunu, gerekli önlemler alınmıyorsa gereğinin yapılacağını söyledi. Yetkililer, şirkete son olarak 5 milyon lira tutarında para cezası kesildiğini de belirtti.

Köy sakinleri, Alagöz Maden'e kesilen para cezalarının sorunu çözmediğini, kirliliğin sürekli tekrarlandığını ve doğa tahribatının sürdüğünü belirterek şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.

Köy azasına tepki

Bölgeye gelen Çatalağaç Köyü azasına da tepki gösteren bir köy sakini, daha önce "kaçak havuz" iddiasıyla ilgili köy yönetimine başvurduklarını ancak muhtar ve azaların hukuki süreç başlatmaktan kaçındığını öne sürdü. Köy sakini, "Kime sordunuz bunu? Köylüye sordunuz mu? Ben dilekçe verdim, burayı mahkemeye verin diye. Niye mahkemeye vermiyoruz diye karar aldınız?" ifadelerini kullandı.