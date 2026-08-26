Giresun'da köpeği göz göre göre ezen sürücü yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da köpeği göz göre göre ezen sürücü yakalandı

Giresun\'da köpeği göz göre göre ezen sürücü yakalandı
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Giresun'un Sultaniye Köyü'ndeki bir fabrikanın girişinde Many adlı köpeği aracıyla ezen sürücü yakalandı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Batlama Vadisi Sultaniye Köyü'nde faaliyet gösteren bir içme suyu fabrikasının girişinde yatan Many isimli köpeği aracıyla ezen sürücü yakalandı.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Merkez'e bağlı Sultaniye Köyü'nde, bir fabrikanın girişinde sahipsiz bir sokak hayvanının araç tarafından ezilmesiyle ilgili sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine gerekli inceleme ve araştırmanın başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan aracın sürücüsü tespit edilerek yakalanmıştır.

Yaralanan sahipsiz sokak hayvanı veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmış olup, veteriner raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemler sürdürülecektir. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında ayrıca kamuoyuna bilgi verilecektir."

FABRİKADAN AÇIKLAMA: MANY'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın yaşandığı FATSU İçme Suyu Fabrikası'nın ortaklarından Ali Atmaca, yaptığı açıklamada Many'nin henüz yavruyken şirket tarafından sahiplenildiğini ve bakımının şirket bünyesinde sürdürüldüğünü belirtti. Sürücü hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz giriş sahasında meydana gelen üzücü olay sonrası gerekli adli mercilere ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup takip edilmektedir. Many isimli güvenlik arkadaşımız olan köpek, şirketimiz tarafından yavruyken sahiplenilip büyütülmüş ve şirket bünyesinde bakımına devam edilmektedir. Olay sonrası belediye veteriner ekipleri ile detaylı kontrolleri yapılmıştır ve sağlık durumu iyidir. Konunun adli süreci devam etmektedir. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeler devam edecektir."

BELEDİYE EKİPLERİ MANY'NİN TEDAVİSİNİ YAPTI

Görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek Many'nin sağlık kontrolünü ve tedavisini gerçekleştirdi. Ayrıntılı kontrolden geçirilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BARO VE HAYVAN KORUMA DERNEĞİ DE HAREKETE GEÇTİ

Giresun Barosu da Many'yi aracıyla ezen sürücü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere hukuki işlem başlattı.

Giresun Hayvanları Koruma Derneği de ellerindeki bilgi ve görüntülerle birlikte Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Giresun, Yaşam, Yerel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da köpeği göz göre göre ezen sürücü yakalandı - Son Dakika

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