Giresun\'da Morfoloji Binası İnşaatı Durduruldu

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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüleceği morfoloji binasının inşaatı, uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle durduruldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi yapılan ve 2023 Mayıs ayında temeli atılan binanın inşaatı, hedeflenen 550 gün sürenin henüz başlarında durma noktasına geldi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'da durdurulan kamu yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Tasarruf tedbirleri kapsamında, yüzde 70'in altında ilerleme kaydeden kamu yatırımları durdurulmuştu. Giresun'da da yüzde 50 seviyelerine ulaşmayan bazı projeler bu kapsamda durduruldu. Bu projeler arasında Tıp Fakültesi morfoloji binası ve Millet Bahçesi de bulunuyor. Morfoloji binasının aciliyetini öne çıkararak çalışmaların yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağız. Ancak şu an itibarıyla tasarruf genelgesi nedeniyle inşaat durdurulmuş durumda. Millet Bahçesi ise yüzde 40 oranında ilerlemeye devam ediyor" dedi. - GİRESUN