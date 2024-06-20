Giresun'da Restoran Kundaklayan Zanlı Tutuklandı

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Giresun'da dün gece saatlerinde bir restoranı kundaklayarak ateşe veren zanlı tutuklandı.

Giresun'da Merkez'e bağlı Sultan Selim Mahallesinde dün gece 03.00 sularında bir restoranın giriş katı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmıştı. Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen E.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.K. tutuklandı.

Yapılan incelemelerde E.K.'nın işyerinin camını kırarak içeri girdiği, yanında getirdiği benzinle kurye motorlarını ateşe vererek işyerine zarar verdiği ve hemen ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi. İşyeri sahibinin beyanına göre yaklaşık zararın 15 milyon lira civarında olduğu ifade edildi. - GİRESUN