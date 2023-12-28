Giresun\'un Alucra ilçesinde şehit askerler için yürüyüş ve dua etkinliği düzenlendi

Giresun'un Alucra ilçesinde Sarıkamış ve Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için yürüyüş yapılıp dua edildi.

Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen ve vatandaşların da destek verdiği etkinlikte Alucra Şehitliği'nde kadar Sarıkamış ve Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte şehit askerlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşınırken, şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Etkinliğe ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hulusi Cihat Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Özcan, Alucra Turan Bulutçu Yüksekokul Müdürü Mehmet Akif Sarı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, akademisyenler öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve çorba ikramıyla sona erdi. - GİRESUN