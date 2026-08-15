Giresun’da selde kaybolan iki kişi için "9 kilometrelik hatta" arama yapılıyor - Son Dakika
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Giresun’da selde kaybolan iki kişi için "9 kilometrelik hatta" arama yapılıyor

Giresun’da selde kaybolan iki kişi için "9 kilometrelik hatta" arama yapılıyor
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Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta sağanak sonrası sel sularına kapılan otomobildeki iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yaklaşık 26 milyon liralık zarar tespit edildi.

Haber: Barış TÜYSÜZ

(GİRESUN) – Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Karabulduk beldesinde yaşandı. Üç kişinin bulunduğu otomobil, Karabulduk Deresi'nde oluşan sel sularına kapıldı. Araçta bulunan Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtularak Karadere köyüne ulaşırken, Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. Dere yatağında sürüklenerek parçalanan aracın enkazına ulaşılırken, kayıp iki kişiye henüz ulaşılamadı.

VALİ KOÇ: "BÖLGEYİ BEŞ SEKTÖRE AYIRDIK"

Giresun Valisi Mustafa Koç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bölgede devam eden arama-kurtarma ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayıp iki kişinin bulunması amacıyla olayın meydana geldiği noktadan denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik hattın beş sektöre ayrıldığını belirten Vali Koç, "Aramalarımız, olayın meydana geldiği noktadan denize kadar yaklaşık 9 kilometrelik alanda sürdürülüyor. Bölgeyi beş sektöre ayırdık. Hangi ekiplerin karadan, hangilerinin dere içerisinden ve hangilerinin kıyı hattından arama yapacağı belirlendi. Bütün teknik cihazlar kullanılarak çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bölgede yürütülen arama-kurtarma, yol açma, altyapı iyileştirme ve hasar tespit çalışmalarında bine yakın personel ile yüzlerce araç görev yapıyor. Çalışmalara AFAD ve AFAD gönüllülerinin yanı sıra Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, AKUT, ATAK, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri ile DSİ, Giresun İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri katılıyor.

YAKLAŞIK 26 MİLYON LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

Şiddetli yağış ve sel sonrası iş yerleri ile konutlarda yaklaşık 26 milyon liralık zarar tespit edildi. Yağış miktarı geçmiş yıllardaki seviyelerin altında kalsa da belirli bir noktada uzun süre etkili olması, sel ve taşkınların yol açtığı tahribatı artırdı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da Keşap havzasında metrekareye yaklaşık 58 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun'un Dereli, Yağlıdere, Güce, Doğankent, Görele, Çanakçı, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde 16 Ağustos'ta kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak sel, su baskını, heyelan ve ulaşım aksamalarına karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Ağustos, Giresun, Keşap, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun’da selde kaybolan iki kişi için '9 kilometrelik hatta' arama yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun’da selde kaybolan iki kişi için "9 kilometrelik hatta" arama yapılıyor - Son Dakika
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