Giresun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Giresun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga kamerada

GİRESUN - Giresun'da dün meydana gelen 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara Mahallesi'nde dolmuş şoförleri M.Ç. ile F.D. isimli dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile F.D.'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir de kurşunların hedefi olarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Şevki Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar ise bir işyerinin güvelik kameralarına yansıdı. Şüpheli M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Şevki Özdemir, Aksu Mevlana Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi