Giresun\'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu, Yaşlı Kadın Kurtarıldı

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Giresun'da ev alevlere teslim oldu

GİRESUN - Giresun merkeze bağlı Lapa köyünde meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Giresun merkeze bağlı Lapa köyü Deregözü mahallesinde henüz nedeni tespit edilemeyen bir nedenle yalnız yaşayan Pembe Ö.'ye ait evde yangın çıktı. O sırada evde olan 65 yaşındaki Pembe Ö. bağırışlarını duyan komşuları hemen harekete geçti. Komşuları tarafından yaşlı kadın evden çıkarıldı. Yangının büyümesi üzerine jandarma ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.