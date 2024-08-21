Giresun'da Yaya Kaza Sonucu Ölüm - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da Yaya Kaza Sonucu Ölüm

Giresun'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.08.2024 21:46
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Giresun'da karşıdan karşıya geçmeye yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 19.45 sıralarında Merkez'e bağlı Ülper Köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun- Dereli karayolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Mustafa Batırlık'a araç çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mustafa Batırlık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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