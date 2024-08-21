Giresun'da Yaya Kaza Sonucu Ölüm

Yerel

Giresun'da karşıdan karşıya geçmeye yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 19.45 sıralarında Merkez'e bağlı Ülper Köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun- Dereli karayolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşındaki Mustafa Batırlık'a araç çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Mustafa Batırlık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN