Giresun\'da Yerel Ürünler İçin Yeni Market ve Kafe Açıldı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, halkın yerel ve doğal ürünlere kolay erişimini sağlamak amacıyla "Girmar" adıyla yeni bir market ve Girbel Kafe'yi hizmete açtı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamındaki tesisler, Giresun Belediyesi İştirak Şirketi Giresun A.Ş. tarafından işletilecek.

Giresun Belediyesi, Girmar Market ve Girbel Kafe'yi vatandaşın hizmetine açtı. Açılışa CHP TBMM Divan Katip Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu, Mehmet Ali Akten, Belediye Meclis üyeleri ve Birim Müdürleri, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri, ATA Parti Genel Başkanı ve Eski Kültür Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek ve vatandaşlar katıldı.

Girmar'da kadın kooperatiflerinin meyve, sebze, reçel, bal ve süt ürünlerinden oluşan yöresel ürünleri, Giresun Belediyesi iştiraki Giresun A.Ş. ürünü Girbel fındık ve fındık ürünleri, Giresun'da üretilen çay ve kadayıf, sıvı yağ, sirke, zeytin gibi ürünler satışa sunuluyor. Sokakbaşı mevkiinde bulunan belediyenin binasında hizmete giren ve yöresel ürünlerin halkla buluşacağı bu yeni market bölgedeki üreticilere destek vererek, kaliteli ve organik gıdalara ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor. Aynı binada Giresun Belediyesi İştiraki Giresun A.Ş. tarafından işletilecek Girbel Kafe'nin de açılışı yapıldı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu marketle birlikte yerel üreticilerimizin ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede hem üreticimize destek oluyoruz hem de halkımıza taze ve sağlıklı gıda seçenekleri sunuyoruz. Yine ilimizde üretilen fındık, çay gibi ürünler de marketimizde bulunuyor. Görev süremiz içerisinde şehrimize tam manasıyla hitap eden bu tip projelerimize devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de açılışta birer konuşma yaparak, Başkan Köse'ye teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından market gezildi, ilk alışverişi Köse yaptı.