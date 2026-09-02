Giresun Eynesil açıklarında hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti
Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında öğleden sonra denizde hortum oluştu. Kıyıya yaklaşmadan etkisini kaybeden hortum, kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir zarara yol açmadı.
Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında denizde hortum çıktı. Güneşli havada oluşan hortum, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Eynesil ilçesi açıklarında saat 16.30 sıralarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre etkili olan hortum, denizden emdiği suyu metrelerce yukarı doğru çekti. Sahile doğru ilerlediği görülen hortum, kıyıya yaklaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortumun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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