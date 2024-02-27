Giresunlu İş Adamı Yanlışlıkla 100 Bin Lira Gönderdi, Engelli Şahıs İade Etti

Giresunlu iş adamı, oğlundan kendisinden borç isteyen kişiye 100 lira göndermesini istedi. Oğlunın yanlış anlama sonucu 100 lira yerine 100 bin lira gönderdiği Amasya'daki engelli şahıs, hesabına gelen 100 bin liradan 100 lirasını alarak geri kalan parayı iade etti.
Giresunlu iş adamı Hasan Himtaş, Düzce'ye seyahat ederken dinlenme tesislerinde otostop çeken Ahmet A. ile tanıştı. Telefonunu verdiği Ahmet A., bir gün kendisini arayarak 100 lira borç istedi. Ancak Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan engelli adama 100 lira yerine 100 bin lira havale geldi. Hesabında 100 lira beklerken, 100 bin lira geldiğini fark eden Ahmet A., paranın içerisinden 100 lirayı alarak geri kalan parayı iş adamına iade etti.
Yanlışlıkla gönderdiği paranın iade edilmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan iş adamı Hasan Himtaş, "Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık ticareti yapıyorum. Bu yüzden de aldığımız, yaptığımız havaleler yüklü miktarda oluyor. Her hesabı iyi yapmak zorundayız ancak bu defa yanlışlıkla gönderdiğimiz havale iyi niyetle gönderdiğimiz için geri dönüp bizi buldu. Parayı gönderdiğimiz engelli vatandaş Ahmet A. ile bir seyahat sırasında tanışmıştık. Ben Düzce tarafına seyahat ederken Merzifon'da mola vermiştim. Daha önce tanımadığım Ahmet A. yanımıza gelerek, kendisini Osmancık'a kadar götürmemizi istedi. Biz de yolumuzun üzeri olduğu için birlikte seyahat ederken tanıştık. Giresun'da ortak tanıdığımız arkadaşlar da çıktı. Bir süre sonra beni arayıp 100 lira para istedi. Ben de benim çocuğu arayarak arkadaşın hesabına 100 lira göndermesini istedim. Ancak benim oğlan 100 lirayı 100 bin lira anlayarak, 100 bin lira havale etmiş. Bunu fark eden Ahmet A. da beni arayarak fazla para gönderdiğimizi söyleyince fark ettik. Zaten iyi insan olduğunu anlamıştık, böylelikle de görmüş olduk. İnşallah kendisini Bulancak ilçemize de davet ettim, burada misafir edeceğiz" dedi.
Hasan Himtaş, kendisine parayı iade eden Ahmet A. ile telefonda görüntülü görüşerek, tekrar kendisine teşekkür etti. - GİRESUN
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