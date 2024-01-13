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Giresunlu şehidi memleketinde binlerce kişi karşıladı - Son Dakika
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Giresunlu şehidi memleketinde binlerce kişi karşıladı

Giresunlu şehidi memleketinde binlerce kişi karşıladı Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi.

Giresunlu şehidi memleketinde binlerce kişi karşıladı
13.01.2024 - 20:50,
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Giresunlu şehidi memleketinde binlerce kişi karşıladı

GİRESUN - Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Giresunlu Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, memleketi Giresun'un Görele ilçesine getirildi. Hava yolu ile Ordu-Giresun Havaalanı'na getirilen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı buradan karayolu ile getirildiği Giresun'un Görele ilçesinde binlerce kişi karşıladı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu şehit oldu. Şehit Ahmet Köroğlu'nun cenazesi askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi. Buradan da kara yolu ile memleketi Giresun'un Görele ilçesine ulaştı.

Görele Devlet Hastanesine getirilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nu babası Şerif Ali, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleriyle beraber binlerce vatandaş karşıladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun yarın Görele Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA
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