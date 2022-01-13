Üye Girişi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

13.01.2022 21:27

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl 705 kadına 2 milyon 720 bin TL finansman sağladı.

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

DENİZLİ - Dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl 705 kadına 2 milyon 720 bin TL finansman sağladı. Üreten kadınlara umut olan Büyükşehir Mikrokredi Ofisi, Denizli'de son 12 yılda 3.450 kadına 20 milyon liranın üzerinde kredi desteği verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin dar gelirli girişimci kadınların ticaret hayatta daha fazla başarılı olabilmeleri hedefiyle faaliyete geçirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile bugüne kadar binlerce girişimci kadına milyonlarca liralık kredi imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, geçen yıl kadınlara yönelik rekor bir finansal desteğe daha imza attı. Gıda, tekstil, kuaför, kozmetik, market, tarım, el işi gibi birçok alanda faaliyet gösteren 705 girişimci kadına 2021 yılında 2 milyon 720 bin TL temel kredi desteği sağlandı. Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlara umut olmayı sürdüren Mikrokredi Ofisi son 12 yılda ise Denizli'de toplamda 3.450 kadına 20 milyon 165 bin TL kredi desteği verdi.

"Destek her yıl katlanarak artıyor"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan dar gelirli girişimci kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla uzun yıllardan beri uyguladıkları mikrokredi desteğinin her yıl katlanarak arttığını söyledi. Özünde girişimcilik olan Denizlili kadınların mikrokrediyi çok iyi kullandığını, bugüne kadar iz bırakacak başarılara imza atıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek, çok önemli. Biz mikrokredi ile bunu yapıyoruz. Mikrokredinin özünde de bu vardır" dedi.

"Allah'ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin"

Kadınlara yönelik her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Kadınlar bizim baş tacımız. Hanım kardeşlerimizin gelişimlerine katkıda bulunmaya, iş yapmak isteyenlerin önünü açmaya, sporla, kültürle, el sanatlarıyla ilgilenmek isteyenlere destek vermeye devam ediyoruz. Allah'ım yarınımızı bugünümüzden daha güzel eylesin inşallah."

Mikrokredi Ofisi

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hizmete başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını amaçlıyor. Kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam oluşturmak isteyen kadınlar karşılıklı güven esasına dayalı sermaye sistemi ile destekleniyor.

Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi
Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi

YORUMLAR
500

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Denizli, Kredi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika


Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi         
21:27
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler Dünyanın en saçma binasının 18. katında muhabiri tıraş ettiler         
17:49
"Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi         
16:18
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43

Son Dakika Haberleri
21:27 Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
21:25 Palu Ailesi davasında Tuncer Ustael mahkemede konuştu: Bir an önce karar verilmesini istiyorum
20:59 Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı
20:50 KİPTAŞ'ın kura çekiminde tartışma yaratan görüntü! Hostes topa bakıp torbaya geri attı
20:24 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Madem krizdeyiz, hiçbir siyasi parti yardım almasın
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi
19:22 Marc Gonzalo'nun görevine 24 saatte son verildi
19:12 Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli görevinden ayrıldı
18:46 Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" uzaya fırlatıldı
18:42 Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi! Gülben Ergen, Ersoy'a sahip çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 21:37:14. #1.11#
SON DAKİKA: Girişimci 3 bin 450 kadına 20 milyon TL'nin üzerinde destek verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement